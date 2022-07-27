Селехметьева прошла в четвертьфинал турнира в Праге
Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в третий круг турнира WTA в Праге.
Во втором круге она победила француженку Хлоэ Паке со счетом 6:4, 1:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.
В следующем круге Селехметьева сыграет с Марией Боузковой из Чехии.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Хлоэ Паке (Франция) — 6:4, 1:6, 6:3
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