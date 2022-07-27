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Сегодня, 18:33

Селехметьева прошла в четвертьфинал турнира в Праге

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Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в третий круг турнира WTA в Праге.

Во втором круге она победила француженку Хлоэ Паке со счетом 6:4, 1:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.

В следующем круге Селехметьева сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Хлоэ Паке (Франция) — 6:4, 1:6, 6:3

Теннис
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