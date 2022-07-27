Россиянки Фомина и Яшина вышли в полуфинал парного разряда турнира в Праге
Россиянки Алена Фомина и Екатерина Яшина обыграли россиянку Виталию Дьяченко и грузинку Оксану Калашникову в четвертьфинале турнира в Праге.
В полуфинале россиянки сыграют с победителем пары Виктория Кузьмова/Моника Никулеску (Словакия/Румыния) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4).
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Алена Фомина/Екатерина Яшина (Россия) — Виталия Дьяченко/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:4, 6:4
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