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Сегодня, 18:10

Россиянки Фомина и Яшина вышли в полуфинал парного разряда турнира в Праге

Виктория Кравченко
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Россиянки Алена Фомина и Екатерина Яшина обыграли россиянку Виталию Дьяченко и грузинку Оксану Калашникову в четвертьфинале турнира в Праге.

В полуфинале россиянки сыграют с победителем пары Виктория Кузьмова/Моника Никулеску (Словакия/Румыния) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Алена Фомина/Екатерина Яшина (Россия) — Виталия Дьяченко/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:4, 6:4

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