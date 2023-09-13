Савиных проиграла Путинцевой на турнире в Осаке
Российская теннисистка Валерия Савиных проиграла во втором круге турнира в Осаке. В двух сетах она потерпела поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана — 1:6, 2:6.
Матч длился 1 час 19 минут. 32-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету 28-летней казахстанской теннисистки 1 подача навылет и 5 реализованных из 7 брейк-пойнтов.
Следующая соперница Путинцевой определится в матче Эшлин Крюгер — Джессика Понше.
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Валерия Савиных (Россия, Q) — 6:1, 6:2
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