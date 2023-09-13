Александрова и Соснович вышли во второй круг турнира в Сан-Диего
Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович вышли во второй круг турнира в Сан-Диего в парном разряде. В двух сетах они переиграли американок Кэролайн Доулхайд и Клер Лю — 7:6 (8:6), 6:4.
Следующими соперницами российско-белорусской пары будут чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Кэролайн Доулхайд/Клер Лю (США) — 7:6 (8:6), 6:4
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