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Сегодня, 09:39

Самсонова вышла во второй круг турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Людмила Самсонова.
Фото AFP

Россиянка Людмила Самсонова победила американку Алисию Паркс в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 1 минуту.

Самсонова за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Паркс — 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 4 из 13 реализованных брейк-пойнта.

Соперницей Самсоновой во втором круге станет победительница матча Петра Квитова (Чехия, 12) — Ван Сиюй (Китай, WC).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Людмила Самсонова
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