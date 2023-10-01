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Сегодня, 09:43

Тарпищев: «Кудерметова должна быть в первой десятке WTA по потенциалу»

Руслан Минаев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Вероники Кудерметовой в финале турнира в Токио (Япония).

В матче за титул 19-я ракетка мира победа американку Джессику Пегулу (4-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:1.

«Все сложилось удачно, хорошо провела турнир и одержала первую победу после травмы. Хороший тренерский альянс сложился — Дмитрий Турсунов и ее муж [Сергей Демехин]. Это хороший задел на будущий год. Сейчас надо продолжать работать. Кудерметова должна быть в мировой десятке по своему потенциалу», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (6:4, 6:2).

Источник: ТАСС
Теннис
Вероника Кудерметова
Шамиль Тарпищев
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