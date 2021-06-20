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Самсонова стала десятой теннисисткой, которая выиграла свой первый турнир в 2021 году

19:04
Людмила Самсонова. Фото Reuters
Людмила Самсонова. Фото Reuters
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Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в Берлине (Германия). В финале она победила швейцарку Белинду Бенчич (1:6, 6:1, 6:3).

22-летняя россиянка стала десятой теннисисткой, которая выиграла свой первый турнир WTA в текущем году. Ранее это удалось датчанке Кларе Таусон (турнир в Лионе), испанке Саре Соррибес-Тормо (Гвадалахара), канадке Лейле Фернандес (Монтеррей), россиянке Веронике Кудерметовой (Чарльстон 500), австралийке Астре Шарме (Чарльстон 250), колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано (Богота), испанке Пауле Бадосе Хиберт (Белград), чешке Барборе Крейчиковой (Страсбург) и туниске Онс Жабер (Бирмингем).

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