Самсонова стала десятой теннисисткой, которая выиграла свой первый турнир в 2021 году

Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в Берлине (Германия). В финале она победила швейцарку Белинду Бенчич (1:6, 6:1, 6:3).

A magical week for ?? Liudmila Samsonova ?



Stunning comeback from the qualifier, who becomes the 10th first-time WTA champion this season!#bett1open pic.twitter.com/AOIaYQpFn7 — wta (@WTA) June 20, 2021

22-летняя россиянка стала десятой теннисисткой, которая выиграла свой первый турнир WTA в текущем году. Ранее это удалось датчанке Кларе Таусон (турнир в Лионе), испанке Саре Соррибес-Тормо (Гвадалахара), канадке Лейле Фернандес (Монтеррей), россиянке Веронике Кудерметовой (Чарльстон 500), австралийке Астре Шарме (Чарльстон 250), колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано (Богота), испанке Пауле Бадосе Хиберт (Белград), чешке Барборе Крейчиковой (Страсбург) и туниске Онс Жабер (Бирмингем).