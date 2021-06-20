Бенчич поздравила Самсонову с первой победой на турнире WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свое поражение в финале турнира WTA в Берлине (Германия). Ее обыграла россиянка Людмила Самсонова (1:6, 6:1, 6:3).

«Поздравляю Людмилу, — сказала Бенчич на пресс-конференции. Это твой первый титул. Наслаждайся этой победой, ты ее заслужила. Я хочу поблагодарить свою команду, которая помогла мне дойти до финала на траве.

Накануне Уимблдона это очень хорошее достижение. Надеюсь, что на следующей неделе у меня пойдет еще лучше. Большое спасибо организаторам турнира, спонсорам и зрителям, которые ходили на матчи всю неделю».

22-летняя россиянка выиграла первый турнир WTA в одиночном разряде в своей карьере.