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Бенчич поздравила Самсонову с первой победой на турнире WTA

18:49
Белинда Бенчич. Фото AFP
Белинда Бенчич. Фото AFP
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свое поражение в финале турнира WTA в Берлине (Германия). Ее обыграла россиянка Людмила Самсонова (1:6, 6:1, 6:3).

«Поздравляю Людмилу, — сказала Бенчич на пресс-конференции. Это твой первый титул. Наслаждайся этой победой, ты ее заслужила. Я хочу поблагодарить свою команду, которая помогла мне дойти до финала на траве.

Накануне Уимблдона это очень хорошее достижение. Надеюсь, что на следующей неделе у меня пойдет еще лучше. Большое спасибо организаторам турнира, спонсорам и зрителям, которые ходили на матчи всю неделю».

22-летняя россиянка выиграла первый турнир WTA в одиночном разряде в своей карьере.

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