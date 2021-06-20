Боузкова и Градецка выиграли парный турнир в Бирмингеме
20:01
Чешские теннисистки Мария Боузкова и Люси Градецка выиграли турнир WTA в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде. В финале они победили пару Онс Жабер/Эллен Перес (Тунис/Австралия) — 6:4, 2:6, 10:8.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия) — Онс Жабер/Эллен Перес (Тунис/Австралия) — 6:4, 2:6, 10:8
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