Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне.

В финале россиянка сломила сопротивление Кайи Канепи из Эстонии. Первый сет остался за соперницей Самсоновой — 4:6, но потом россиянка переломила ход встречи и забрала две следующие партии — 6:3, 6:3.

Продолжительность финального матча составила 1 час и 46 минут.

Для 23-летней Самсоновой этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Людмила Самсонова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония, 6) — 4:6, 6:3, 6:3