Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне.
В финале россиянка сломила сопротивление Кайи Канепи из Эстонии. Первый сет остался за соперницей Самсоновой — 4:6, но потом россиянка переломила ход встречи и забрала две следующие партии — 6:3, 6:3.
Продолжительность финального матча составила 1 час и 46 минут.
Для 23-летней Самсоновой этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Людмила Самсонова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония, 6) — 4:6, 6:3, 6:3
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