Тарпищев — о предстоящем финале в Сан-Хосе: «Касаткина — королева тактики»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Дарьи Касаткиной в финал турнира в Сан-Хосе.

«Дарья любит комбинационный теннис, который идет на достаточно больших скоростях. В тактическом плане она королева, очень здорово играет. В матче против Роджерс будет играть роль то, как она справится с ее скоростью и насколько Касаткина будет удачно подавать, потому что есть претензии ко второй подаче. Все может быть, но конечный результат сейчас не самое главное. Важнее — набрать кондиции», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также прокомментировал результаты наших теннисистов на этой неделе.

«Все наши ребята сейчас показывают очень хорошие результаты для данного периода времени: и Касаткина, и Самсонова, и Рублев с Медведевым, и пары наши. Это очень приятно. Плеяда наших российских теннисисток и теннисистов хорошо прошли этот период, поэтому есть надежда, что они хорошо сыграют на предстоящих турнирах», — добавил Тарпищев.

В финале турнира Касаткина встретится с американкой Шелби Роджерс, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову.