Самсонова прокомментировала победу на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась впечатлениями от победы на турнире в Вашингтоне.

«Во-первых, поздравляю Кайю, ты особенный игрок, делить корт с тобой — удовольствие. Несколько недель назад у меня не было визы для въезда в США, поэтому я рада, что нахожусь здесь, выиграла турнир в Вашингтоне, это особенное чувство. Спасибо болельщикам и моей команде, вы были великолепны», — сказала Самсонова в интервью после матча.

В финале 23-летняя россиянка обыграла Кайи Канепи из Эстонии — 4:6, 6:3, 6:3. Для Самсоновой этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA.