Самсонова обыграла Синякову и вышла во второй круг турнира в Монреале
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Монреале (Канада).
В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла чешку Катержину Синякову — 4:6, 6:2, 6:3.
Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Самсонова сделала 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Синяковой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:2, 6:3
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