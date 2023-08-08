Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале
Россиянка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Элизе Мертенс в первом круге турнира в Монреале (Канада) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 41 минуту.
Касаткина сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Мертенс — 1 эйс, 4 двойных ошибки и 2 из 9 реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2
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