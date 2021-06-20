Самсонова обыграла Бенчич в финале турнира в Берлине

Победительницей турнира WTA в Берлине (Германия) стала российская теннисистка Людмила Самсонова. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (1:6, 6:1, 6:3).

Матч продолжался один час и 39 минут. Самсонова сделала 14 эйсов при шести двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах из восьми. У ее соперницы — шесть эйсов, шесть двойных и два успешных брейк-пойнта из семи.

22-летняя россиянка выиграла первый турнир в одиночном разряде в своей карьере. Она занимает 106-е место в рейтинге WTA.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — 1:6, 6:1, 6:3