Самсонова обыграла Бенчич в финале турнира в Берлине
18:15
Победительницей турнира WTA в Берлине (Германия) стала российская теннисистка Людмила Самсонова. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (1:6, 6:1, 6:3).
Матч продолжался один час и 39 минут. Самсонова сделала 14 эйсов при шести двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах из восьми. У ее соперницы — шесть эйсов, шесть двойных и два успешных брейк-пойнта из семи.
22-летняя россиянка выиграла первый турнир в одиночном разряде в своей карьере. Она занимает 106-е место в рейтинге WTA.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — 1:6, 6:1, 6:3
Читайте также
31
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю