Самсонова отдала должное Бенчич после победы на турнире в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свою победу на турнире WTA в Берлине (Германия). В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (1:6, 6:1, 6:3). Самсонова поздравила свою соперницу с хорошей игрой.

«В первую очередь я хочу поздравить Белинду, ты очень хорошо играла, — сказала Самсонова на церемонии награждения. — Спасибо организаторам и спонсорам турнира. Благодарю свою команду, которая очень помогала мне здесь и поддерживала меня дома, смотря матч по телевизору.

Спасибо, что поддерживали меня каждый день и верили в меня. Конечно, спасибо зрителям. Вы были очень активны, я слышала каждое ваше слово».

Россиянка выиграла первый турнир в своей карьере.