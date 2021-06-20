Касаткина проиграла Жабер в финале турнира в Бирмингеме
17:11
Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Бирмингеме проиграла Онс Жабер из Туниса со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжлась 1 час 30 минут.
По ходу матча Касаткиной пришлось взять медицинский тайм-аут, так как она поцарапала шею.
Напомним, что сегодня россиянин Андрей Рублев в финале турнира в Халле проиграл французу Уго Умберу (3:6, 6:7 (4:7).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Онс Жабер (Тунис, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 4) — 7:5, 6:4
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