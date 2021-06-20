Касаткина проиграла Жабер в финале турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Бирмингеме проиграла Онс Жабер из Туниса со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжлась 1 час 30 минут.

По ходу матча Касаткиной пришлось взять медицинский тайм-аут, так как она поцарапала шею.

Напомним, что сегодня россиянин Андрей Рублев в финале турнира в Халле проиграл французу Уго Умберу (3:6, 6:7 (4:7).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Онс Жабер (Тунис, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 4) — 7:5, 6:4