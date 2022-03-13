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Сегодня, 01:53

Саккари обыграла Синякову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Мария Саккари.
Фото Twitter

Греческая теннисистка Мария Саккари во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Катержину Синякову из Чехии со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Гречанка сделала 6 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В третьем круге Саккари встретится с чешкой Петрой Квитовой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 6) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 7:5

Виктория Голубич (Швейцария, 31) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 2:6, 6:4

Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:4, 6:1

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