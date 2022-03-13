Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Елена Рыбакина из Казахстана вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв бельгийку Элисон Ван Уйтванк со счетом 6:1, 7:5.
В следующей стадии Рыбакина встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия, 13) — Астра Шарма (Австралия, LL).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 7:5
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