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Сегодня, 01:07

Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Роман Шишов
Корреспондент

Елена Рыбакина из Казахстана вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв бельгийку Элисон Ван Уйтванк со счетом 6:1, 7:5.

В следующей стадии Рыбакина встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия, 13) — Астра Шарма (Австралия, LL).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 7:5

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