Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина из Казахстана вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв бельгийку Элисон Ван Уйтванк со счетом 6:1, 7:5. В следующей стадии Рыбакина встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия, 13) — Астра Шарма (Австралия, LL). Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 8 369 455 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 7:5