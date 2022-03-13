Жабер уступила 409-й ракетке мира Гавриловой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Тунисская теннисистка Онс Жабер во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила австралийке Дарье Гавриловой со счетом 5:7, 7:6 (7:0), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. Туниска сделала 5 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У 409-й ракетки мира ни одной подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

28-летняя Гаврилова выступает за Австралию с 2015 года. До этого она представляла Россию.

В третьем круге Гаврилова встретится с Элизе Мертенс из Бельгии.