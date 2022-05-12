Свентек обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме (Италия).
В третьем круге спортсменка обыграла Викторию Азаренко из Белоруссии в двух сетах — 6:4, 6:1.
Свентек сделала две подачи навылет и допустила 3 двойных ошибки, реализовав 7 из 11 брейкпоинтов. У Азаренко 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейкпоинта из 14.
В четвертьфинале Свентек сыграет против Бьянки Андрееску из Канады.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 16) — 6:4, 6:1
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