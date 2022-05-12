Свентек обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме (Италия).

В третьем круге спортсменка обыграла Викторию Азаренко из Белоруссии в двух сетах — 6:4, 6:1.

Свентек сделала две подачи навылет и допустила 3 двойных ошибки, реализовав 7 из 11 брейкпоинтов. У Азаренко 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейкпоинта из 14.

В четвертьфинале Свентек сыграет против Бьянки Андрееску из Канады.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 16) — 6:4, 6:1