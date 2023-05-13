Рыбакина сыграет с Калинской в третьем круге турнира в Риме
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла итальянку Ясмин Паолини во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Девушки провели на корте 1 час 34 минуты.
В третьем круге Рыбакина сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ясмин Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:7 (4:7), 1:6
Новости