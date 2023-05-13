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Сегодня, 19:29

Кудерметова в трех сетах обыграла Потапову на турнире WTA в Риме

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Теннисистка Вероника Кудерметова.
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Россиянка Вероника Кудерметова в третьем круге на турнире в Риме в трех сетах обыграла соотечественницу Анастасию Потапову. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

В четвертом круге Кудерметова встретится с победительницей встречи Коко Гауфф (США) — Мария Боузкова (Чехия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 7:5, 3:6, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/roma/2023/
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
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