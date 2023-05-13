Кудерметова в трех сетах обыграла Потапову на турнире WTA в Риме
Россиянка Вероника Кудерметова в третьем круге на турнире в Риме в трех сетах обыграла соотечественницу Анастасию Потапову. Матч продолжался 2 часа 25 минут.
В четвертом круге Кудерметова встретится с победительницей встречи Коко Гауфф (США) — Мария Боузкова (Чехия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 7:5, 3:6, 6:1
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