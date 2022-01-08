Касаткина уступила Анисимовой в полуфинале турнира в Мельбурне, выиграв два гейма
04:14
Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Мельбурне уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 0:6.
Встреча продолжалась 57 минут. Россиянка не сделала ни одного эйса и совершила две двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
В финале турнира Анисимова встретится с Энн Ли (США) — Александра Соснович (Белоруссия).
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