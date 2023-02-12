Потапова — о победе на турнире в Линце: «Скажем честно, это был неожиданный результат»

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу на турнире WTA в Линце (Австрия).

В финале 21-летняя спортсменка обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счетом 6:3, 6:1.

«Это была тяжелая неделя, — цитирует пресс-служба WTA Потапову. — Скажем честно, это был неожиданный результат, так как я приехала сюда не в лучшей форме. У меня была небольшая травма. После первого матча я просто сказала себе: «Ну, если я смогу сохранять этот уровень, может быть, я смогу попытаться пройти дальше в турнире». Мне это удалось, и с каждым днем я чувствовала себя все лучше и лучше. Перед финалом я была даже более свежей, чем перед первым матчем. Смешно, но это правда».

Для Потаповой это второй титул WTA в одиночном разряде. В 2022 году она стала победительницей турнира в Стамбуле.