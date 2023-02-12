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Сегодня, 18:58

Россиянка Самсонова проиграла в финале турнира в Абу-Даби

Иван Шитик
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото AFP

Россиянка Людмила Самсонова проиграла в финале теннисного турнира в Абу-Даби представительнице Швейцарии Белинде Бенчич — 6:1, 6:7 (8:10), 4:6.

Самсонова разгромила соперницу в первом сете со счетом 6:1. Во втором сете у россиянки был тройной скрытый матчбол, а на тай-брейке она не реализовала три матчбола.

Матч продлился 2 часа 47 минут. Самсонова впервые проиграла Бенчич, до этого теннисистки играли между собой трижды.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 1:6, 7:6 (10:8), 6:4

Белинда Бенчич
Людмила Самсонова
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