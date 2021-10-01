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Россиянки Габуева и Захарова вышли в финал парного турнира в Нур-Султане

10:37

Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова вышли в финал парного турнира в Нур-Султане.

Россиянки в полуфинале обыграли Нателу Дзаламидзе (Россия) и Каю Юван (Словения) со счетом 6:4, 6:3.

В финале Габуева и Захарова встретятся с победительницами матча Виталия Дьяченко/Яна Сизикова (Россия) — Анна-Лена Фридзам/Моника Никулеску (Германия/Румыния, 3).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — 6:4, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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