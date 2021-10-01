Россиянки Габуева и Захарова вышли в финал парного турнира в Нур-Султане
10:37
Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова вышли в финал парного турнира в Нур-Султане.
Россиянки в полуфинале обыграли Нателу Дзаламидзе (Россия) и Каю Юван (Словения) со счетом 6:4, 6:3.
В финале Габуева и Захарова встретятся с победительницами матча Виталия Дьяченко/Яна Сизикова (Россия) — Анна-Лена Фридзам/Моника Никулеску (Германия/Румыния, 3).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — 6:4, 6:3
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