Бенчич обыграла Мартинцову и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила чешку Терезу Мартинцову (6:2, 7:6) в матче третьего раунда турнира WTA в Чикаго (США).
В 1/4 финала соперницей швейцарки станет представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:2, 7:6 (7:5)
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