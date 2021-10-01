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Бенчич обыграла Мартинцову и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила чешку Терезу Мартинцову (6:2, 7:6) в матче третьего раунда турнира WTA в Чикаго (США).

В 1/4 финала соперницей швейцарки станет представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:2, 7:6 (7:5)

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Евгений Петров все материалы автора

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