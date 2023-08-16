Россиянки Александрова и Самсонова проиграли в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в первом круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла румынке Соране Кирстя — 0:6, 2:6.

Также во второй круг не смогла выйти другая россиянка Людмила Самсонова. В трех сетах она проиграла чешке Линде Носковой — 6:2, 3:6, 1:6.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Букша (Испания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — 4:6, 6:3, 6:2

Донна Векич (Хорватия) — Дженнифер Брэди (США) — 7:6 (7:5), 7:5

Сорана Кирстя (Румыния) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:0, 6:2

Линда Носкова (Чехия, Q) — Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 6:3, 6:1

Второй круг

Слоан Стивенс (США) — Каролин Гарсия (Франция, 6) — 4:6, 6:4, 6:4

Энн Ли (США, Q) — Магда Линетт (Польша) — 0:6, 7:6 (7:5), 6:2