Мертенс обыграла Кис и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в первом круге турнира в Цинциннати обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 27-летней бельгийки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Мертенс встретится с Марией Боузковой из Чехии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия) — Мэдисон Кис (США, 15) — 6:3, 3:6, 6:3
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