Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 23:05

Россиянка Рахимова проиграла в полуфинале турнира в Боготе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Боготе. В полуфинале она проиграла в двух сетах представительнице Германии Татьяне Марии.

Длительность поединка составила 1 час 23 минуты. Представительница России записала в актив по одному эйсу и брейку, допустив семь двойных ошибок. Немка по пять раз подала навылет и конвертировала брейк-пойнт, а также однажды ошиблась при подаче.

В финале Татьяна Мария сыграет с Лаурой Пигосси из Бразилии.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Татьяна Мария (Германия, Q) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:2

Лаура Пигосси (Бразилия, Q) — Камила Осорио (Колумбия, 1) — 7:5, 7:6 (7:2)

0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости