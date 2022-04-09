Россиянка Рахимова проиграла в полуфинале турнира в Боготе

Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Боготе. В полуфинале она проиграла в двух сетах представительнице Германии Татьяне Марии.

Длительность поединка составила 1 час 23 минуты. Представительница России записала в актив по одному эйсу и брейку, допустив семь двойных ошибок. Немка по пять раз подала навылет и конвертировала брейк-пойнт, а также однажды ошиблась при подаче.

В финале Татьяна Мария сыграет с Лаурой Пигосси из Бразилии.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Татьяна Мария (Германия, Q) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:2

Лаура Пигосси (Бразилия, Q) — Камила Осорио (Колумбия, 1) — 7:5, 7:6 (7:2)