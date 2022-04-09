Россиянка Рахимова проиграла в полуфинале турнира в Боготе
Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Боготе. В полуфинале она проиграла в двух сетах представительнице Германии Татьяне Марии.
Длительность поединка составила 1 час 23 минуты. Представительница России записала в актив по одному эйсу и брейку, допустив семь двойных ошибок. Немка по пять раз подала навылет и конвертировала брейк-пойнт, а также однажды ошиблась при подаче.
В финале Татьяна Мария сыграет с Лаурой Пигосси из Бразилии.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Татьяна Мария (Германия, Q) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:2
Лаура Пигосси (Бразилия, Q) — Камила Осорио (Колумбия, 1) — 7:5, 7:6 (7:2)
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