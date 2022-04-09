Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне
Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне. В полуфинале она в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.
Матч продолжался 1 час 19 минут. Екатерина дважды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт и четырежды ошиблась на подаче. Белинда отметилась четырьмя эйсами, тремя брейками и одной двойной ошибкой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 888 636 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:3
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