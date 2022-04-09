Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне. В полуфинале она в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Екатерина дважды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт и четырежды ошиблась на подаче. Белинда отметилась четырьмя эйсами, тремя брейками и одной двойной ошибкой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:3