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Сегодня, 22:00

Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира в Чарльстоне. В полуфинале она в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Екатерина дважды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт и четырежды ошиблась на подаче. Белинда отметилась четырьмя эйсами, тремя брейками и одной двойной ошибкой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:3

Белинда Бенчич
Екатерина Александрова
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