Россиянка Грачева и первая ракетка Стивенс вылетели в первом круге турнира в Монтеррее
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Вера Грачева не смогла пробиться во второй круг турнира в Монтеррее. Россиянка в двух сетах уступила китаянке Чжэн Сайсай — 3:6, 5:7.
В другой игре первая ракетка турнира американка Слоан Стивенс проиграла Кристине Кучовой из Словакии.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Кучова (Словакия, LL) — Слоан Стивенс (США, 1) — 6:2, 6:2
Чжэн Сайсай (Китай, 3) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 7:5
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