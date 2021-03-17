Калинская вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира в Монтеррее. В двух сетах она переиграла аргентинку Надю Подорску.

Другая российская теннисистка Анна Блинкова проиграла швейцарке Виктории Голубич, украинка Леся Цуренко в трех сетах потерпела поражение от испанка Сары Соррибес Тормо.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 5:7, 6:2, 6:4

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Анна Блинкова (Россия, 6) — 6:4, 6:4

Анна Калинская (Россия, Q) — Надя Подороска (Аргентина, 2) — 6:4, 6:4