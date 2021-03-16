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Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

16 марта 2021, 23:28

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В игре первого круга пятая «сеяная» теннисистка обыграла Чаглу Буюкакчай — 6:4, 6:4.

Соперница Павлюченковой определится в матче между украинкой Катариной Завацкой и россиянкой Анастасией Гасановой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — Чагла Буюкакчай (Турция, LL) — 6:4, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/

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