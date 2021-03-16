Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
16 марта 2021, 23:28
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В игре первого круга пятая «сеяная» теннисистка обыграла Чаглу Буюкакчай — 6:4, 6:4.
Соперница Павлюченковой определится в матче между украинкой Катариной Завацкой и россиянкой Анастасией Гасановой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — Чагла Буюкакчай (Турция, LL) — 6:4, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/
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