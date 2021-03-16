Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В игре первого круга пятая «сеяная» теннисистка обыграла Чаглу Буюкакчай — 6:4, 6:4.

Соперница Павлюченковой определится в матче между украинкой Катариной Завацкой и россиянкой Анастасией Гасановой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — Чагла Буюкакчай (Турция, LL) — 6:4, 6:4