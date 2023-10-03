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Сегодня, 09:48

Россиянка Блинкова проиграла Пегуле в матче второго круга турнира в Пекине

Виктория Кравченко
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Джесика Пегула.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга турнира WTA в Пекине (Китай) проиграла американке Джессике Пегуле (6:7 (2:7), 6:2, 6:1).

Матч продлился 2 часа 7 минут. Пегула 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтом из 19. У Блинковой 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге Пегула сыграет с латвийкой Елена Остапенко.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 4) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:1

Анна Блинкова
Джессика Пегула
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