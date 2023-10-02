Рыбакина прошла во второй круг турнира в Пекине, уступив китаянке Циньвэнь лишь три гейма
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира WTA в Пекине (Китай).
В первом круге спортсменка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в двух сетах — 6:1, 6:2.
Соперницей Рыбакиной во втором круге станет немка Татьяна Мария (Германия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:1, 6:2
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