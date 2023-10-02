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Сегодня, 15:57

Рыбакина прошла во второй круг турнира в Пекине, уступив китаянке Циньвэнь лишь три гейма

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира WTA в Пекине (Китай).

В первом круге спортсменка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в двух сетах — 6:1, 6:2.

Соперницей Рыбакиной во втором круге станет немка Татьяна Мария (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:1, 6:2

Теннис
Елена Рыбакина
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