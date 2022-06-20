Калинская уступила Корне в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Анна Калинская уступила французской теннисистке Ализе Корне в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Матч длился 1 час и 23 минуты и закончился со счетом 6:2, 6:4.

Корне совершила 7 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 7. У Калинской — 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 7.

Следующей соперницей Корне станет Татьяна Мария (Германия, WC).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, 9) — Анна Калинская (Россия) — 6:2, 6:4