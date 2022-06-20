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Сегодня, 21:28

Касаткина сыграет во втором круге турнира в Бад-Хомбурге против Юлии Нимайер

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Немецкая теннисистка Юлия Нимайер обыграла американку Клер Лю в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Матч длился 1 час и 5 минут и закончился со счетом 6:2, 6:2.

Нимайер совершила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 7. У Лю — 4 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинта из 3.

Следующей соперницей Нимайер станет Дарья Касаткина (Россия, 1).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Нимайер (Германия, WC) — Клер Лю (США) — 6:2, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
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