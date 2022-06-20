Игра между Гасановой и Кербер на турнире в Бад-Хомбурге остановлена из-за темноты

Матч 1 раунда турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) между россиянкой Анастисией Ганасовой и немкой Ангелик Кербер был оставлен из-за наступления темноты и мокрой травы, информирует пресс-служба турнира. Ранее матчи в Бад-Хомбурге прерывались из-за дождя.

«Зрителям оставалось немного досмотреть игру Ангелик Кербер. Однако ее матч с Анастасией Гасановой в итоге пришлось прервать из-за наступления темноты и мокрой травы.

Встреча продолжится завтра после первого матча на центральном корте Бад-Хомбурга (не ранее 13:00)», — опубликовали в социальных сетях организаторы турнира.

К моменту остановки игры 34-летняя Кербер опережала 23-летнюю Гасанову в первом сете (4:2).