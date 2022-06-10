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Сегодня, 13:45

Кудерметова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной-ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 25-летней россиянки.

Таким образом, Кудерметова вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем игры между Екатериной Александровой из России и Кэтрин Макнелли из США.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:4, 6:2

Следующий соперник

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Кэтрин Макнелли (США, Q)

Теннис
Вероника Кудерметова
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