Кудерметова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной-ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).
Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 25-летней россиянки.
Таким образом, Кудерметова вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем игры между Екатериной Александровой из России и Кэтрин Макнелли из США.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:4, 6:2
Следующий соперник
Екатерина Александрова (Россия, 7) — Кэтрин Макнелли (США, Q)
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