Александрова и Сантамария не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Линце
Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Сабрина Сантамария уступили представительнице США Николь Меличар и Эллен Перес из Австралии в 1/4 финала парного турнира в Линце.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 10:5 в пользу Меличар и Перес.
В следующем раунде турнира американка и австралийка сыграют против итальянского дуэта Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — Екатерина Александрова/Сабрина Сантамария (Россия/США) — 3:6, 7:6 (7:3), 10:5
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