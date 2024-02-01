Александрова и Сантамария не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Сабрина Сантамария уступили представительнице США Николь Меличар и Эллен Перес из Австралии в 1/4 финала парного турнира в Линце.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 10:5 в пользу Меличар и Перес.

В следующем раунде турнира американка и австралийка сыграют против итальянского дуэта Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — Екатерина Александрова/Сабрина Сантамария (Россия/США) — 3:6, 7:6 (7:3), 10:5