Рахимова сыграет с Гарсией во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Россиянка Камилла Рахимова сыграет с француженкой Каролин Гарсией во втором круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).
28-летняя французская теннисистка обыграла в первом раунде турнира белоруску Александру Соснович (2:6, 6:3, 6:4).
Ранее 20-летняя Рахимова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (7:6 (8:6), 6:4).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция) — Александра Соснович (Белоруссия) — 2:6, 6:3, 6:4
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