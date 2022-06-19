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Сегодня, 18:45

Рахимова сыграет с Гарсией во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

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Россиянка Камилла Рахимова сыграет с француженкой Каролин Гарсией во втором круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

28-летняя французская теннисистка обыграла в первом раунде турнира белоруску Александру Соснович (2:6, 6:3, 6:4).

Ранее 20-летняя Рахимова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (7:6 (8:6), 6:4).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция) — Александра Соснович (Белоруссия) — 2:6, 6:3, 6:4

Каролин Гарсия
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