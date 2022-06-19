Касаткина обыграла Петкович в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Дарья Касаткина обыграла немецкую теннисистку Андреу Петкович в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Матч длился 1 час и 8 минут и закончился со счетом 6:1, 6:2.

Касаткина совершила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У Петкович — 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Следующей соперницей россиянки станет победитель в паре Клер Лю (США) — Юлия Нимайер (Германия, WC).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 6:2