Рахимова обыграла Самсонову в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Камилла Рахимова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Матч длился 1 час и 52 минуты и закончился со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Самсонова совершила 10 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 6. У Рахимовой — 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 попыток.

Следующей соперницей Рахимовой станет победительница пары Александра Соснович (Белоруссия) — Каролин Гарсия (Франция).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 7:6 (8:6), 6:4