Рахимова обыграла Самсонову в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Россиянка Камилла Рахимова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).
Матч длился 1 час и 52 минуты и закончился со счетом 7:6 (8:6), 6:4.
Самсонова совершила 10 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 6. У Рахимовой — 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 попыток.
Следующей соперницей Рахимовой станет победительница пары Александра Соснович (Белоруссия) — Каролин Гарсия (Франция).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 7:6 (8:6), 6:4
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