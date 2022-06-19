Майа встретится с Шуай в женском финале турнира в Бирмингеме
Китаянка Чжан Шуай обыграла румынку Сорану Кирстя в полуфинале турнира WTA в Бирмингеме — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).
Представительница Китая сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, которая во втором полуфинале переиграла румынку Симону Халеп со счетом 6:3, 2:6, 6:4.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic Birmingham
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжан Шуай (Китай, 8) — Сорана Кирстя (Румыния, 6) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:3, 2:6, 6:4
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