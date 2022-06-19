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Сегодня, 16:34

Майа встретится с Шуай в женском финале турнира в Бирмингеме

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Китаянка Чжан Шуай обыграла румынку Сорану Кирстя в полуфинале турнира WTA в Бирмингеме — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Представительница Китая сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, которая во втором полуфинале переиграла румынку Симону Халеп со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic Birmingham

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжан Шуай (Китай, 8) — Сорана Кирстя (Румыния, 6) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:3, 2:6, 6:4

Теннис
Симона Халеп
Сорана Кирстя
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