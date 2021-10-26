Радукану обыграла Херцог на старте турнира в Клуж-Напоке
22:35
Британская теннисистка Эмма Радукану победила словенку Полону Херцог (4:6, 7:5, 6:1) в матче первого раунда турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
Следующей соперницей британки станет представительница Румынии Ана Богдан.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания, 3) — Полона Херцог (Словения) — 4:6, 7:5, 6:1
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