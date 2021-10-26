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Радукану обыграла Херцог на старте турнира в Клуж-Напоке

22:35
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Британская теннисистка Эмма Радукану победила словенку Полону Херцог (4:6, 7:5, 6:1) в матче первого раунда турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

Следующей соперницей британки станет представительница Румынии Ана Богдан.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания, 3) — Полона Херцог (Словения) — 4:6, 7:5, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора
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