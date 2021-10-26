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Калинская обыграла Тревизан и вышла во второй раунд турнира в Курмайере

22:05
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Российская теннисистка Анна Калинская победила итальянку Мартину Тревизан (6:2, 6:4) в матче первого раунда турнира WTA в Курмайере (Италия).

Следующей соперницей россиянки станет американка Элисон Риске.

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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