Грачева вышла во второй круг турнира в Румынии

Российская теннисистка Варвара Грачева одержала победу в первом круге турнира в Румынии. В трех сетах она переиграла Андреа Петкович из Германии — 6:4, 2:6, 6:4.

Следующим соперником Грачевой будет победительница матча Симона Халеп — Елена-Габриэла Русе.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 2:6, 6:4