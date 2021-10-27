Грачева вышла во второй круг турнира в Румынии
00:20
Российская теннисистка Варвара Грачева одержала победу в первом круге турнира в Румынии. В трех сетах она переиграла Андреа Петкович из Германии — 6:4, 2:6, 6:4.
Следующим соперником Грачевой будет победительница матча Симона Халеп — Елена-Габриэла Русе.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 2:6, 6:4
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