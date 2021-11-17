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Пропавшая после обвинений в насилии китайская теннисистка вышла на связь

21:37
Пэн Шуай. Фото Getty Images
Пэн Шуай. Фото Getty Images
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай отправила электронное письмо главе WTA Стиву Саймону. Ранее спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии и не выходила на связь более полутора недель.

«Всем привет, это Пэн Шуай. Я хочу высказаться по поводу последних новостей, в частности, опубликованных на сайте WTA без моего согласия. Новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Я никуда не пропала, мне ничто не угрожает. Я просто дома, отдыхаю, все в порядке. Спасибо всем за то, что переживаете за меня.

Если WTA захочет публиковать какие-то новости про меня, то, пожалуйста, согласовывайте их со мной и публикуйте с моего согласия. Как профессиональный теннисист я надеюсь на ваше понимание и сотрудничество. Я надеюсь продвигать китайский теннис вместе с вами, если у меня будет такой шанс в будущем. Надеюсь, что теннис в Китае будет развиваться и становиться лучше. Еще раз спасибо всем за внимание», — приводит китайский канал CGTN слова Шуай.

14 ноября стало известно, что Пэн Шуай обвинила Чжана Гаоли в сексуальном насилии в китайской социальной сети Weibo. Ее пост был удален через 20 минут, после этого в Сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову «теннис».

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Иван Торопцев все материалы автора
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